Париж, , 16:40 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино не намерен расставаться с 28-летним аргентинским форвардом Мауро Икарди, несмотря на позицию руководства парижского клуба. Об этом 31 декабря сообщило издание L’Equipe.

Мауро Икарди Fc-zenit.ru

Ранее сообщалось, что руководство «Пари Сен-Жермен» намерено продать Мауро Икарди в январе, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро. Также парижскому клубу необходимо продать футболистов суммарно на 100 миллионов евро до конца сезона, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей.

В текущем сезоне на счету Мауро Икарди пять забитых мячей в шестнадцати матчах Лиги 1 2021/22 и Кубка Франции.