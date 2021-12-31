Лилль, Франция, 31 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. 23-летний французский фланговый нападающий «Лилля» Жонатан Иконе перешел в итальянскую «Фиорентину». Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба «Лилля».

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Сумма трансфера, согласно данным немецкого интернет-портала transfermarkt, составит 14 миллионов евро. При этом стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.

Также сообщается, что «Лилль» отдаст «Пари Сен-Жермен» 40% от вырученной суммы за Жонатана Иконе, то есть 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Жонатан Иконе принял участие в 25-ти матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.