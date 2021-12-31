Москва, 31 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В случае отсутствия ответа США и НАТО по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена принять меры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров Сергей

По его словам, Россия будет «вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», если Запад продолжит свою агрессивную линию и в разумный срок конструктивного ответа не последует.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что «замотать инициативы (Москвы) в бесконечных дискуссиях» МИД России не даст.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Союзное государство России и Белоруссии намерено купировать угрозы из-за приближения к его границам военной инфраструктуры НАТО.