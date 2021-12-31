Париж, 31 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. 31 декабря издание Le Parisien сообщило, что руководство «Пари Сен-Жермен» готово расстаться с 28-летним аргентинским форвардом Мауро Икарди в зимнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Fc-zenit.ru Мауро Икарди

В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в двадцати матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота «Труа», «Страсбурга», «Лиона», «Антант Феньи-Ольнуа» и «Лорьяна».

Мауро Икарди перешел в «Пари Сен-Жермен» 1 июля 2020 года из миланского «Интера» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.