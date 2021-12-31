31 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Эстония планирует предоставить Украине военную помощь.

Мирослава Романенко, , 17:17 — REGNUM Эстония планирует предоставить Украине военную помощь. Об этом 30 декабря заявил начальник отдела международного сотрудничества эстонского министерства обороны Пеэтер Куймет, сообщает ERR.ee.

Больше текста, чем оружия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам чиновника, Таллин поможет Киеву противотанковыми ракетными комплексами Javelin и 122-мм гаубицами. Представитель оборонного ведомства Эстонии также пояснил, что принятие окончательного решения о таком решительном шаге зависит от США, Германии и Финляндии, так как они, как бывшие владельцы вооружения, могут не дать на это разрешения Таллину.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое Издание». Многие усмотрели в данной новости повод к иронии и сарказму.

«Джавелин» — одна штука», — смеется Anthony V.

«Команды «принеси «джавелин» хозяева не давали», — иронизирует Дмитрий М.

«Они реально думают, что древние «джавелины» чем-то помогут сильнейшей армии Европы по версии Зеленского», — добавил «Kіевлянинъ».

Пуск ракеты из ПТРК Javelin Mod.uk

"Целых 2 гаубицы и один «джавелин». Их на ослах привезет вся армия Эстонии — все 3 человека», — пошутил Gordon Kast.

«Н-независимость», — смеется Сергей.

«Они уже поняли, что это устаревшее *овно и его легче подарить, чем утилизировать», — добавил Максим К.

«Но с одним условием: Янукович должен покинуть пост президента», — шутит Валерий.

«То есть те, у которых срок хранения заканчивается, впарят…» — предположил V V.

«Вот она — настоящая независимость. Это её нам обещали на Майдане?» — с сарказмом поинтересовался Slava P.

«Ещё одни независимые», — пошутила OlgaN.

«Это все ради мира», — с сарказмом пишет R G.

«Эстония — самостоятельное государство!» — иронизирует Slovonevorobei112.

«Короче, расклад такой: если у вас не будет бензина, а его у вас не будет в случае нападения России, как впрочем — газа и угля. Будете жрать свои «джавелины»… Дошло? Самая сильная армия Европы, как и вся Европа, на ГСМ «агрессора» ездит», — добавила Ляйсан С.

Старые канистры wilhei

«Расчет на лоха: «Мы для вас готовы на всё, только хозяева не велят. Дайте и нам колючей проволоки», — с сарказмом отреагировал Виктор.

«Обычная независимая страна с независимой политикой», — пошутил Andrey K.

«А сами чем обороняться от «русской агрессии» будут?» — в шутку задался вопросом Sergey R.

«Эстонская незалежнисть (независимость. — М. Р.)», — подытожил Lew.

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