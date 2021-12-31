Донецк, 31 декабря 2021, 16:23 — REGNUM Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов. Об этом 31 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.
По его словам, за 2021 год было зафиксировано 1923 нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявил, что силовики Украины разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и бронетехнику в населенном пункте Врубовка в Донбассе, который находится под контролем Киева.
Читайте также: В ЛНР сообщили о размещении ВСУ бронетехники и ЗРК в жилых районах