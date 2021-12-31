Донецк, , 16:23 — REGNUM Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов. Об этом 31 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, за 2021 год было зафиксировано 1923 нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

«По фактам данных преступлений Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено 298 уголовных дел», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявил, что силовики Украины разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и бронетехнику в населенном пункте Врубовка в Донбассе, который находится под контролем Киева.

Читайте также: В ЛНР сообщили о размещении ВСУ бронетехники и ЗРК в жилых районах