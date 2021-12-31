Донецк, 31 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов. Об этом 31 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, за 2021 год было зафиксировано 1923 нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

«По фактам данных преступлений Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено 298 уголовных дел», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявил, что силовики Украины разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и бронетехнику в населенном пункте Врубовка в Донбассе, который находится под контролем Киева.

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