Екатеринбург, 31 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал правительству региона и профильным ведомствам поручения по обеспечению безопасности жителей области в период праздников. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Особое внимание он потребовал уделить вопросам антитеррористической, пожарной и эпидемиологической безопасности, а также бесперебойной работе систем жизнеобеспечения. Также он поручил уделить важное внимание своевременной расчистке дорог от снега, безопасности детей, в том числе и соблюдению всех необходимых требований при перевозках групп школьников.

Отметим, что в период с 31 декабря по 9 января энергокомпании и предприятия ЖКХ переводятся на усиленный режим работы. В случае сбое в тепло-, газо-, электро‑ и водоснабжении жителям региона можно будет звонить по номерам «горячих линий» муниципалитетов, опубликованным на сайте регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.