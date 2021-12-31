Манчестер, Великобритания, 31 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. 33-летний испанский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата сообщил руководству «красных дьяволов» о намерении покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Warrenfish Хуан Мата

Ранее сообщалось, что французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль сообщил главному тренеру Ральфу Рангнику о желании уйти.

В текущем сезоне Хуан Мата принял участие лишь в трех матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Хуан Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с 24 января 2014 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,73 миллиона евро. Текущее соглашение испанца с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года.