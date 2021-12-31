Мюнхен, Германия, 31 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. «Венеция» заплатит за трансфер 22-летнего французского атакующего полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса 4 миллиона евро. Об этом 31 декабря сообщили итальянские СМИ.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что Микаэль Кюизанс, выбирая между «Венецией» и московским ЦСКА, сделал выбор в пользу итальянского клуба.

Микаэль Кюизанс переходил в «Баварию» 18 августа 2019 года из менхенгладбахской «Боруссии» в статусе вундеркинда. Мюнхенский клуб заплатил за трансфер француза 10 миллионов евро. Однако за последние три года Микаэль Кюизанс принял участие в 34-х матчах за «Баварию» и «Марсель» в рамках внутренних чемпионатов, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативными передачами.