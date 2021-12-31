31 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 17:14 — REGNUM Решение главы Якутии Айсена Николаева выразить соболезнования семье жительницы Якутска, учёного Северо-Восточного федерального университета Сарданы Слепцовой, погибшей из-за нападения собак, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 декабря в социальной сети Facebook.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

«Ну, в России, как всегда, пока гром не грянет. Меры надо принимать раньше было, а теперь что? Человека-то нет! Всех ответственных, кто отвечает за отлов собак и за контроль популяции, к ответственности!» — призывает Нина Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что государственная система по отлову, стерилизации и контролю за популяцией бездомных собак не работает так, как она должна, иначе бы такой трагедии не произошло.

«По законам одного не пойму, точнее, не пойму логики: собак стерилизуют и выпускают. У них желудок куда-то делся? И самое главное: почему нельзя выделять средства для бесплатной стерилизации животных для хотя бы необеспеченных граждан? Я живу в Краснодарском крае, здесь для многих нормальным считается не стерилизовать своих животных и «вывезти подальше». Вот оттуда стаи и появляются», — предполагает Дарья И.

Собака в приюте Nhandler

Некоторые комментаторы отмечают, что бездомных собак быть вообще не должно, все они должны быть помещены в соответствующие приюты.

«Не должно быть бездомных собак на улицах, ни стерилизованных, ни обычных. Отлавливать уже имеющихся, стерилить — и в приюты, а не на улицу. А главное — не допускать выброса животных. А то заведут на лето на дачу щеночка, а потом осенью бросают. И бегают эти брошенные собаки по посёлкам. Так же на стройках заводят, уходя, бросают. Вот этого не должно быть. В деревнях люди относятся к собакам очень безответственно. Я бы обязала всех питомцев стерилизовать. А то некоторые выпускают своих кобелей «для здоровья», а потом бегают «метисы» бойцовых собак в стаях. Мы своих кобелей стерилизовали, хотя люди нас не понимали. Зато 15 лет прожили спокойно, без побегов», — отмечает Елена К.

Ряд пользователей указывает на то, что на создание новых и содержание уже имеющихся приютов для бездомных животных необходимо собирать деньги с населения.

«Холодно и голодно. Сочувствую несчастной женщине, и соболезнования ее родным. Пора уже в горсовете назначить службу, которая занялась бы созданием приютов, а деньги собирать — 50 процентов с тех, кто содержит дома животных, причём в принудительном порядке и в зависимости от доходов. Остальные 50% собирать с добровольцев, кто сколько может. Однако организовывать всё это должно государство», — поделился своим мнением Солмаз Р.

Часть людей полагает, что всему виной стала полная безответственность со стороны местных жителей, которые бездумно заводят собак, а потом не знают, куда их деть.

«Соболезнование родным. Решать вопрос нужно, ужесточить наказания за выброшенных животных, особенно крупных пород, которые не виноваты, что люди безответственны. И за щенков в ящиках, которых выкидывают умирать. Я боюсь агрессивных собак, но я боюсь и агрессивных людей, их же мы не истребляем массово? А животные — это часть экосистемы, и в силах человека сделать это соседство безопасным. Есть же приюты, нужно не душить их деятельность, а помогать», — указывает Наталья П.

Бездомная собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что ответственные за контроль за бездомными животными должны понести наказание за допущенную трагедию.

«Меня всегда удивляет отношение к жизни человека. Вот убьют, тогда приходите. Может, это негуманно, но в приоритете жизнь и здоровье человека, а не собак», — написала Светлана М.

Напомним, 30 декабря пресс-служба правительства Якутии сообщила о том, что глава республики Айсен Николаев выразил соболезнования семье жительницы Якутска, учёного Северо-Восточного федерального университета Сарданы Слепцовой, погибшей из-за нападения собак.