Химки, Московская область, 31 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. 31 декабря член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что главной целью клуба на зимнее трансферное окно является подписание качественного нападающего для усиления основного состава.

ФК «Химки»

«Кокорина мы не рассматриваем, это просто итальянцы пишут. Мы ищем нападающего, это главная трансферная цель на зиму. Думает укрепить еще некоторые позиции, в том числе в защите. Но основная задача скаутов — десятка. Все взоры пока обращены на эту позицию», — цитирует Терюшкова издание «Спорт-Экспресс».

После восемнадцати сыгранных туров «Химки», набрав четырнадцать очков, занимают последнее шестнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22.