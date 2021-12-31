Москва, 31 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Военные из США и Великобритании уже осваивают Украину, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Zatulin.ru Константин Затулин

«Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступило» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — цитирует РИА Новости Затулина.

Читайте также:Лавров: РФ предлагает создать новую систему договоренностей по безопасности

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Лидеры стран проведут следующий раунд переговоров после Нового года. По сути стороны отчасти подвели черту под дальнейшим нагнетанием напряжённости, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Учитывая очень непростой характер российско-американских отношений, это уже далеко немало, рассуждает парламентарий.

Кроме того:Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм НАТО против РФ