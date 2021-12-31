Барселона, Испания, 31 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. «Барселона» подписала с 29-летним таранным форвардом туринского «Ювентуса» и сборной Италии Альваро Моратой предварительный контракт, рассчитанный на 18 месяцев до конца сезона 2022/23. Об этом 31 декабря сообщил журналист Ромео Агрести.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» готов включить Мемфиса Депая в сделку по переходу Альваро Мораты. В подписании испанца заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.

В текущем сезоне Альваро Мората принял участие в 23-х матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами.

До «Ювентуса» Альваро Мората выступал за «Атлетико», «Хетафе», «Реал» и «Челси». На данный момент трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.