Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Ростовской области операторы «Системы-112» приняли более 17 млн вызов. Об этом сообщил директор донского департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Павел Нудгин.

Скриншот страницы freeadvice.ru Система 112

«Ежедневно на номер 112 поступает около 13 тыс. звонков, однако только каждый девятый звонок требует реагирования экстренных оперативных служб. Чаще всего жители обращаются по вопросам, относящимся к компетенции скорой помощи, на втором месте — обращения в службу ЖКХ и справочные вызовы, на третьем месте — звонки в правоохранительные органы», — отметил он.

С 2021 года люди с нарушениями слуха могут обратиться в экстренные службы по скайпу Help112RO. На звонок ответят операторы-дактилологи. Диспетчеры работают в круглосуточном режиме.