Берлин, 31 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В немецком городе Траунштайн освободили военного, который публиковал в интернете угрозы в адрес властей из-за коронавирусных ограничений. Об этом говорится в сообщении полиции.

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Прокуратура пришла к выводу, что конкретной угрозы мужчина не представляет. При этом следствие в отношении него продолжается.

Мужчина был задержан 30 декабря на площади Одеонcплац в Мюнхене. Подозреваемый требовал от властей отмены карантинных мер и обязательной для военных вакцинации против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, города Восточной Германии находятся на переднем фланге протестов против обязательной вакцинации от коронавируса и введения новых ограничительных мер для борьбы с COVID-19, в демонстрациях принимают участие тысячи человек.

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