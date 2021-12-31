Москва, , 16:02 — REGNUM Специалисты АвтоВАЗа завершили разработку дизайна внедорожника Lada Niva следующего поколения. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор в новогоднем обращении, опубликованном на YouTube-канале «На Заводе».

Обновлённая Lada Niva 2024 года Autonews.ru

Мор напомнил, что в 2021 году АвтоВАЗ выпустил две новых модели семейства Niva: Travel и Bronto. Он добавил, что этому семейству уделяется особое внимание.

Автопроизводитель рассчитывает, что через несколько лет Niva нового поколения станет бестселлером Lada в сегменте SUV не только в России, но и на зарубежных рынках. Ожидается, что новая Niva позволит дополнительно расширить глобальную географию бренда Lada.

«Уже согласован дизайн нового автомобиля, но в ближайшие пару лет мы оставим его в строгом секрете», — подчеркнул президент АвтоВАЗа.

Он отметил, что следующими этапами станет работа над техническими аспектами новой модели. Также будут проведены необходимые преобразования производственных линий.

Lada Niva нового поколения разрабатывается на базе платформы CMF-B, которая уже используется для новых автомобилей Logan и Sandero от Daica. Выход нового внедорожника Niva запланирован на 2024 года.

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