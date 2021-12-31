Анкара, 31 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Уверенный курс на вхождение в число десяти крупнейших экономик мира продолжит Турция в 2022 году. Об этом заявил 31 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в новогоднем видеообращении к турецкому народу.

Randam Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, власти страны обязуются достичь целей, заявленных на периоды до 2023 и 2053 г.

«Мы готовы к сплоченной работе с каждым, кто разделяет наши взгляды, соревноваться со всеми, кто готов к конкуренции, — цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı. — В новом 2022 году, желаю каждому из 84 млн жителей Турции спокойствия, счастья и благополучия».

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA) заявил, что благодаря разработанным правительственным мерам Турция должна попасть в топ-10 экономик мира.