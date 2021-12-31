Пекин, , 16:00 — REGNUM Власти Китая сделают все возможное для того, чтобы зимой 2022 года мировая общественность увидела «великолепную Олимпиаду». Об этом 31 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей поздравительной речи к жителям страны в связи с наступлением Нового года

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду», — сказал он.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай готовится к проведению игр, «пока мир находится в ожидании» и добавил, что в Пекине надеются на то, что в зимней Олимпиаде в будет принимать участие «как можно больше людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину надежду на продвижение сотрудничества РФ и Китая в 2022 году.