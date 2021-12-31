Приштина, , 15:56 — REGNUM Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата. Об этом 31 декабря заявила министр иностранных дел республики Доника Гервала.

«По требованию премьера Косово Альбина Курти я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается нацбезопасность республики Косово. — написала она в Facebook, не раскрыв имени сотрудника. — Я оповестила компетентные органы о реализации данного решения».

Президент республики Косово Вьоса Османи сообщила 22 октября, что по ее запросу косовский МИД объявил двух дипломатов в канцелярии посольства РФ в Сербии персонами нон-грата. Затем заявила, что республика и часть Балкан являются местом противостояния России с США, ЕС и НАТО.