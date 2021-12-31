Бишкек, 31 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Киргизстанская спортсменка Айжан Кадырбекова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, проходящем в столице России, передают киргизские СМИ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу

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Выступая в абсолютной весовой категории, она смогла победить всех своих соперниц и стать чемпионом мира по версии ACBJJ.

Также на этом международном турнире Кадырбекова заняла третье место в весовой категории до 70 килограммов среди синих поясов.

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