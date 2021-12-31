Нижний Новгород, 31 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 1 января 2022 года вводятся новые правила транспортировки древесины и пиломатериалов — перевозить их можно будет только при наличии специального QR-кода. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

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По словам директора Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, в новом году бумажные сопроводительные документы станут недействительны, и перевозчикам придётся получать электронный сопроводительный документ, который будет содержать информацию о грузе, его владельце и компании-перевозчике.

В ведомстве утверждают, что нововведение будет способствовать снижению уровня бюрократии и позволит предпринимателям более оперативно формировать документы, без которых перевозка древесины от места заготовки к складу, заводу или пункту пропуска за границу будет запрещена.

Нарушителям новых правил транспортировки древесины будет грозить штраф: должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Также у них будут конфисковать древесину и, возможно, транспортное средство, на котором её перевозят.