Кировск, Мурманская область, , 15:49 — REGNUM ФосАгро направит 345 млн рублей на поддержку школ, колледжей и учреждений дополнительного образования в Кировске и Апатитах Мурманской области в 2022 году.

Денежные сертификаты получили АНО «ДРОЗД — Хибины», «ФосАгро — школы» — №5 в Кировске и №15 в Апатитах, филиалы МАГУ в Кировске и Апатитах, а также детский сад №5 и Детская школа искусств им. Розанова в Кировске. Эти средства будут целевым образом направлены на проведение капитальных и косметических ремонтов зданий учебных заведений, развитие образовательных программ «ФосАгро-школ» и филиалов МАГУ в Кировске и Апатитах. Таким образом, объем финансовой помощи ФосАгро учреждениям образования Кировско-Апатитского района в 2022 году возрастет более чем в два раза.

В каждом из городов присутствия «ФосАгро» строит работу по развитию образования, профориентации и детского спорта по единой модели.

В Кировске и Апатитах работают две «ФосАгро — школы», в каждой из которых — по два «ФосАгро — класса», а также отделение движения «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» — «ДРОЗД — Хибины». Помимо этого, компания оказывает поддержку филиалам Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) в Кировске и Апатитах.

Торжественное подведение итогов работы каждого из этих образовательных проектов ФосАгро состоялось накануне в актовом зале филиала МАГУ в городе Кировске с участием заместителя председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева. Он подчеркнул, что руководство компании «ФосАгро» всегда понимало необходимость поддержки образования в городах присутствия. Андрей Гурьев поздравил всех собравшихся с 90-летием профессионального училища, которое впоследствии было преобразовано в филиал МАГУ в г. Кировске, поблагодарил за работу его директора Анну Разумовскую и весь педагогический коллектив колледжа.

Сегодня в специализированных «ФосАгро — классах» школ Кировска и Апатитов учатся более 120 старшеклассников. Педагогический коллектив «ФосАгро-школ» насчитывает почти сто педагогов, большинство которых имеет высшую квалификационную категорию. Благодаря поддержке компании, ученики «ФосАгро-классов» всех городов присутствия компании имеют возможность общаться друг с другом, участвовать в олимпиадах и фестивалях. Перед началом учебного года 2021−2022 заполярные «ФосАгро-школы» были оборудованы интерактивными панелями, которые наглядно демонстрируют производственные процессы на предприятиях. С 2017 года реализуется комплексная программа взаимодействия компании и Кировского филиала МАГУ — «Кадры для ФосАгро». В ее рамках на базе Кировского филиала МАГУ создано современное образовательное пространство, нацеленное на подготовку квалифицированных специалистов. Сегодня обучение здесь ведется по 11 специальностям среднего профессионального образования. Основная учебная база филиала состоит из 16 учебных аудиторий, 25 лабораторий и тренинговых кабинетов, спортивного и тренажерного залов, лыжной базы, стрелкового тира; учебно-производственная база филиала включает в себя пять мастерских и три полигона.

Программа взаимодействия предусматривает систему мотивации преподавателей и студентов, компенсацию студентам за обучение на внебюджетной основе по специальностям, востребованным в «ФосАгро», содействие участию студентов в конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях. За последние 5 лет на реализацию этих целей компания направила 193 млн. рублей.

Компания уделит особое внимание развитию филиала МАГУ в г. Апатиты, на его базе будет создан серьезный технический вуз, способный стать кузницей кадров для горно-обогатительного комбината.

С 2021 года в апатитском филиале МАГУ осуществляется обучение по специальностям, востребованным на предприятии. В первую очередь это горное дело, геология, информационные системы и технологии и электроэнергетика. В рамках соглашения между вузом и предприятием ведется техническое перевооружение кафедры горного дела, наук о Земле и природообустройства. За три ближайших года предприятие вложит в модернизацию вуза свыше 80 млн рублей.

Главным итогом 2021 года для «ДРОЗД-Хибины» — заполярного филиала движения «Детям России — образование, здоровье, духовность (ДРОЗД)», стало открытие Молодёжно-культурного центра «ДРОЗД». Реконструкцию здания и благоустройство прилегающей к нему территории профинансировала компания «ФосАгро», направившая на эти цели более 93 миллионов рублей.

В новом центре есть зал для занятий борьбой, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, зоны отдыха, а также волонтерский центр. В спортивных секциях «ДРОЗД-Хибины» в Кировске и Апатитах сегодня занимается более 2,4 тысяч ребят. Для них работает 25 секций, занятия в которых ведут 50 инструкторов. Начинать спортивную подготовку с ДРОЗДом могут дети, которым уже исполнилось 4 года, тогда как в спортивные школы принимают только с 8−9 лет.

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