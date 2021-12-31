Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM В Ростовской области для лечения пациентов с коронавирусом задействовано 60% ковидных коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 декабря.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

В настоящее время на стационарном и амбулаторном лечении находятся 10 330 жителей Дона. Медицинскую помощь в ковидных госпиталях получают 2043 пациента, из них 27 человек находятся в тяжёлом состоянии. Почти 8,3 тыс. человек получают амбулаторное лечение.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. Часть коечного фонда переведена для оказания плановой медицинской помощи в ряде территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области лечатся от COVID-19 почти 11 тыс. человек