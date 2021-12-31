Москва, , 15:48 — REGNUM Парагвайский полузащитник футбольного клуба «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина может перейти в состав московской команды ЦСКА. Об этом 31 декабря сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, на данный момент московский клуб и 24-летний футболист достигли устной договоренности о соглашении до 2025 года.

При этом уточняется, что полузащитник может перейти в состав ЦСКА на правах свободного агента, так как его контракт с американской командой заканчивается 31 декабря нынешнего года.

Отметим, в нынешнем сезоне Хесус Медина сыграл в составе «Нью-Йорк Сити» в 38 матчах, отличившись в них девятью забитыми голами и став вместе с командой чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).