Нижний Новгород, 31 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Мировой судья Автозаводского района Нижнего Новгорода оштрафовал ПАО «ГАЗ» на 1 млн 557 тысяч рублей за невыполнение требований Роспотребнадзора об устранении экологических нарушений. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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В ведомстве отмечают, что нарушения природоохранного законодательства выявлены в ходе плановой проверки Горьковского автозавода, проходившей весной 2021 года.

По её итогам зафиксировано свыше 40 нарушений автогигантом экологических требований, по которым вынесено 23 постановления о привлечении предприятия к административной ответственности.

Как подчеркивает и. о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марк Чиненков, устранить выявленные нарушения «ГАЗ» обязан было ещё до 1 октября текущего года.

Однако, как показала последующая внеплановая проверка, сделано этого в полном объеме не было. По 20 значимым пунктам ситуация осталась на прежнем негативном уровне.

В частности, речь идёт о промышленном полигоне Горьковского автозавода, который продолжает загрязнять окружающую среду. Также выяснилось, что газоочистное оборудование ПАО «ГАЗ» работает неэффективно.

В Роспотребнадзоре отмечают, что помимо судебного постановления о выплате штрафа предприятию также выдали новое предписание об устранении экологических нарушений до мая 2022 года.