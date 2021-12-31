31 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского журналиста, главы крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева о том, что украинские женщины, не желающие воевать за Украину, являются «самками крепостных».

Оксана Переможенко, , 17:14 — REGNUM Женщины, не желающие «воевать за Украину», являются «самками крепостных». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский журналист, глава крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

На службу! Цитата из к/ф «Солдат Джейн» реж. Ридли Скотт. США, Великобритания. 1997

Об этом представитель украинских СМИ написал в связи с приказом министерства обороны Украины о необходимости всем женщинам в возрасте от 18 до 60 лет явиться в военкоматы в течение 2022 года, где их должны проверить на пригодность к постановке на воинский учет.

Муждабаев возмутился нежеланием ряда девушек проходить эту процедуру и назвал их людьми, готовыми «продать в рабство своих детей».

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Заявление журналиста обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие критически отнеслись к словам журналиста, порекомендовав ему отправиться самому «воевать за Украину» и собственным примером побудить других к этому. Иные указали на то, что им нечего «защищать», а женщине на войне не место.

«Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать», — написал «Альф и Петров».

Президент Украины Владимир Зеленский с военнослужащей ВСУ President.gov.ua

«Сколько эти сволочи будут нами управлять? Меня учили что Родину защищают мужчины, а женщины хранят детей и семейный очаг», — добавил Дмитрий С.

«Так почему бы этому нерабу не сходить на войну, она как-никак 8 лет идёт… Можно было бы и успеть», — пишет Борис Григорич.

«Все, что нужно знать о том, что всплыло после майдана», — отреагировала Таня К.

«Интересно, а почему он не идет страну «защищать», а посылает кого-то на смерть?..» — задался вопросом Oleg P.

«Как легко распоряжаться другими жизнями», — пишет Рауза П.

«Насмешил. А он кто? Хорошо заслоняться чужими спинами, правда ведь? Особенно женскими», — отметила Светлана М.

«Защищать что? Награбленные капиталы Ахметова, Коломойского, Фирташа… Зеленского? Пенсии по 1934 грн (около 5280 рублей. — О. П.)?» — поинтересовался Евгений К.

«Просто он боится, что если бабы не пойдут воевать, таки его погонят в окопы…» — отреагировал Ivan E.

«Как он нелестно отозвался о женах наших президентов…» — с сарказмом написала Eugenia.

«Пусть этот «самец» своих женщин отправит в военкомат для начала. А ещё лучше — пусть сам сходит и получит приписное свидетельство», — добавил «Островок Феодосия».

Муждабаев Айдер Иззетович Mkip.gov.ua

«Вот же прости Господи… Где ж теперь нормальные мужики. Который скажет, мол, я сам… это мой долг… и моя обязанность… Мужики, вы есть? Или в нашей стране всё должны делать женщины? И рожать, и защищать вас от проблем…» — написала Юлія Д.

«Почему такой патриот не в окопах? Почему не «освобождает» Крым?» — с сарказмом поинтересовался Гена Ч.

«А что сделало наше правительство для того, чтобы мы все — мужчины и женщины нашей страны — хотели защищать не только себя, но и всю страну?! Может, личный пример для этого бы не помешал?» — спросила Alisa S.

«Армия и война — не женские дела. Вообще не понимаю, кто может выступать за призыв женщин в армию», — недоумевает Mr. Bar1n.