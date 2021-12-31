Санкт-Петербург, 31 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. 31 декабря журналист Набиль Джеллит сообщил, что окружение 26-летнего иранского форварда санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна уверен, что футболиста перейдет во французский «Лион» уже в зимнее трансферное окно.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Ожидается, что «Лион» заплатит за трансфер Сердара Азмуна 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун принял решение завершить текущий сезон в санкт-петербургском «Зените». Следующим летом футболист примет решение о своем будущем.

На счету Сердара Азмуна десять забитых мячей и две результативные передачи в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах. В прошлом сезоне Азмун набрал 19+2 очка по системе гол+пас в 24-х турах чемпионата России.