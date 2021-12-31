Ростов-на-Дону, , 15:42 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили 2,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 декабря.

Вакцинация

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В настоящее время участниками прививочной кампании на Дону стали 1 млн 956,96 тыс. человек (+ 2869 за сутки). Завершили вакцинацию от коронавируса 1 млн 912,58 тыс. человек (+ 2457 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области начинается подготовка к вакцинации детей от коронавируса.

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