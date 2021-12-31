Бишкек, 31 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Китай предоставит киргизскому правительству 1 млрд юаней (11 млрд 650 млн рублей) в качестве безвозмездной помощи. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 31 декабря, министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев и посол КНР Ду Дэвэнь.

tonynetone Флаг Китая

За счет этих денег киргизские власти должны будут направить на реализацию социально-экономических и инфраструктурных проектов, ранее обговоренных между правительствами двух стран.

Отмечается, что финансовую помощь от Китая правительство Киргизии получит в виде двух траншей. Сроки, в течение которых китайские власти предоставят эти деньги, в министерстве не озвучили.

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