Москва, 31 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. 31 декабря журналист Сесар Луис Мерло сообщил, что 24-летний парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина, выступающий в МЛС за клуб «Нью-Йорк Сити», в ближайшее время подпишет с московским ЦСКА долгосрочный контракт.

ЦСКА

Соглашение Медины с «красно-синими» будет рассчитано на 3,5 года до конца сезона 2024/25. О возможной сумме трансфера не сообщалось.

Ранее отец Медины Франсиско подтвердил, что ЦСКА ведет переговоры с американским клубом на предмет трансфера футболиста.

В завершившемся сезоне МЛС 2021 Хесус Мануэль Медина принял участие в 33-х турах чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.