Москва, 31 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Список из десяти самых значимых проектов российских режиссёров 2021 года опубликовал продюсер Александр Роднянский на своей странице в социальной сети Instagram.

Кадр из фильма «Разжимая кулаки» Кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Продюсер отметил, что список составлен на основе его личных предпочтений и не претендует на объективность. Он добавил, что перечисляет картины в случайном порядке, не делая попытки выбрать один лучший фильм.

В личный список главных российских фильмов Роднянский включил драму «Капитан Волконогов бежал» режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, снятый в Якутии фильм Владимира Мункуева «Нуучча», представленный на фестивале «Кинотавр» фильм Григория Добрыгина «На близком расстоянии» и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

Продолжили список главных фильмов года «Мама, я дома» Владимира Битокова, «Медея» Александра Зельдовича, «Красный призрак» Андрея Богатырёва и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Также Роднянский отметил снятый в США фильм «Никто» российского режиссёра Ильи Найшуллера и фильм Юхо Куосманена «Купе номер шесть» совместного производства Финляндии и России.