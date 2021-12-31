Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтвержден 21 случай смерти среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали десять женщин в возрасте от 56 до 93 лет и 11 мужчин в возрасте от 62 до 92 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 9 611 жителей Ростовской области.

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