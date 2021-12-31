Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 409 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 декабря. Это на 18 заражений меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Новые случаи заражения подтверждены в 51 городе и районе Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (129), Таганроге (22), Волгодонске и Шахтах (по 19), Аксайском районе (14), Азове и Неклиновском районе (по 11). Более 17% заразившихся — люди старше 66 лет, 16,6% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 193 927 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 173 986 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки подтвердили 427 заражений коронавирусом