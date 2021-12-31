Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил земляков с наступающим Новым годом и пожелал счастья каждой семье.

Новогодняя ель на территории пространства Севкабель Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В уходящем году мы вместе трудились и преодолевали трудности, гордились теми, кто в борьбе с пандемией проявил профессионализм и лучшие человеческие качества», — сказал глава региона.

Донской губернатор подчеркнул, что Ростовская область сумела адаптироваться к новым условиям и добиться немало положительных результатов. Однако впереди — решение важных задач в экономике и социальной сфере. Для этого необходимо оставаться единой сплочённой командой.

«Пусть наступающий год станет временем самых добрых начинаний, будет щедрым на хорошие вести, подарит счастье каждой семье», — поздравил земляков Василий Голубев.