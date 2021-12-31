Луга , Ленинградская область, , 15:37 — REGNUM В Лужском районе Ленинградской области 43-летний мужчина в упор выстрелил в сотрудника уголовного розыска. Полицейский сумел уклониться от выстрела, но всё же получил ранения, однако сумел обезоружить и задержать преступника. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Обрез, из которого стреляли в полицейского СУ СКР по Ленобласти

По данным следствия, вечером 30 декабря 2021 года оперативник в нерабочее время находился дома в деревне Торошковичи Лужского района Ленобласти. Вечером он заметил свет в доме соседей, которые ранее предупреждали о своем отъезде.

«Полицейский решил проверить, кто именно находится в жилище. Когда он вошел на веранду, неизвестный выстрелил в него из обреза. Несмотря на ранение, сотрудник уголовного розыска задержал правонарушителя и передал прибывшим на место происшествия коллегам», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленником оказался местный житель, который был неоднократно судим за различные преступления и находился в розыске с мая 2021 года. У него изъят обрез винтовки и патроны.

Раненый сотрудник полиции госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Петербурге. По данным СМИ, он получил повреждение глаза от пороховых газов и огнестрельное ранение руки.

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.