Элиста, , 15:21 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков исполнил новогодние мечты детей, приняв участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

Новогодний подарок

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«В рамках акции исполнил мечты 12 детей. Надеюсь, что эти подарки сделают ребят счастливее. Пускай мечты наших детей сбываются как можно чаще. А мы, взрослые, будем делать все возможное для этого», — написал Хасиков в Instagram.

Глава республики пожелал, чтобы наступающий год был добрым и светлым.