Лондон, , 15:18 — REGNUM В ходе торгов 31 декабря стоимость газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 14:00 мск ниже $870 за 1 тыс. куб. м (74,325 евро за МВт ч). С начала торгов цена упала на 15%, а в сравнении с рекордом прошлой недели — более чем в 2 раза.

21 декабря стоимость газа в Европе преодолела отметки в $1800, $1900 за 1 тыс. куб. м. Был побит исторический рекорд — $2000 за 1 тыс. куб. м.

Позднее цены снизились. 30 декабря газ подешевел до почти $1000 за 1 тыс. куб. м.