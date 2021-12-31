Ижевск, 31 декабря 2021, 15:14 — REGNUM В лесу под Ижевском нашли ребенка 11 лет без сознания без верхней одежды, его доставили в больницу. О этом 31 декабря сообщили в Следственном управлении СК РФ по Удмуртии.
Раздетого мальчика нашли местные жители в лесопосадке в поселке Машиностроитель вечером 29 декабря, он госпитализирован, в настоящее время угрозы его жизни нет.
Отмечается, что мальчик потерял ключ от квартиры и пошел его искать. Сейчас опрашиваются родители ребенка, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.