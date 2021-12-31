Таллин, , 15:14 — REGNUM Среди нынешних эстоноземельцев немало тех, кто с благодпрностью и светлым чувством вспоминают свою жизнь в СССР. Эстонский портал dokole. eu опубликовал мнение своего автора Елены Кютман, приуроченное к созданию в декабре 2022 года Союза Советских Социалистических Республик.

Карта СССР. 1922 Приложение к учебнику «История СССР»

«Да, я с благодарностью вспоминаю Советский Союз за то, что это была добрая и красивая страна моего детства — мне достались уже 80-е годы. Вплоть до 1991 года мы часто путешествовали. И мне явственно запомнилось из тех лет совершенно внятное ощущение того, что где бы мы ни были, мы всюду находились дома», — написала Кютман.

Ее удивляет то, что в годы СССР его детям до всего было дело и они находили отклик на свое любопытство: «Кружки по интересам, любимые приключенческие книги Ефремова, Беляева, фантастически фильмы могли пересматривать десятки раз «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «В поисках капитана Гранта». Походы всем классом, поездки, мечты о космических путешествиях, пионерский лагерь. И неподдельная искренность бытия».

«Я люблю СССР за то, что жизнь в нем казалась интересной, а будущее — безоблачным», — призналась жительница Эстонии.

По словам Кютман, она не идеализирует советское прошлое и видит его недостатки. Ее главная претензия к СССР в том, что «он под занавес своего существования воспитал целое поколение стерильных человеко-овец, совершенно легковерных. Они забыли, по сути, о первородном зле, о своей цивилизационной миссии, с легкостью искусились яркими фантиками. И с песнями добровольно разнесли великолепный дворец, в котором жили, дабы из его обломков собрать пятнадцать бараков разной величины».

«Советские люди были чище и нравственнее нас, но зато мы, пожалуй, теперь куда их умнее», — так завершает Елена Кютман свои воспоминания на портале dokole.eu.