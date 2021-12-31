Бишкек, , 15:11 — REGNUM В 2021 году правоохранительные органы Киргизии выявили 107 экономических и коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, нанесенный государству ущерб от этих преступлений составляет около $18 млн 248 тысяч (1 млрд 355,7 млн рублей).

Отмечается, что из этой суммы возмещено лишь $928 тысяч (68,9 млн рублей), а также наложен арест ещё на $6 млн 725 тысяч (499,6 млн рублей), принадлежащих обвиняемым в коррупции.