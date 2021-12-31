Рига, 31 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. С февраля 2022 года тариф на тепловую энергию во втором по значимости и населению городе Латвии Даугавпилсе вырастет на 169,5%, сообщил портал bb.lv со ссылкой на муниципальное АО Daugavpils siltumtikli.

Mediakuzbass.ru Индивидуальное отопление

28 декабря 2021 года предприятие подало в Комиссию по регулированию общественных услуг Латвии проект нового тарифа и его обоснование. Изменение тарифа связано с подорожанием топлива, необходимого для производства теплоэнергии.

В настоящее время конечный тариф на теплоснабжение в городе с компонентом акцизного налога составляет 56,96 евро за мегаватт-час. С 1 февраля его планируется увеличить до 153,52 за мегаватт-час без учета НДС.

27 декабря 2021 года депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании решили объявить в городе энергетический кризис местного значения. Самоуправление будет просить у правительства разрешения взять в Госказне беспроцентный заем на покупку природного газа для отопления города.