Москва, , 15:10 — REGNUM Скандальная ситуация с подарками «Модного приговора» для онкобольных детей, которые получили пустые коробки, будет исправлена. Об этом сообщил продюсер проекта и гендиректор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий. Изданию «Подъем» он сообщил, что в мешок пустые коробки попали по ошибке.

«Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук и доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали», — сказал он. Однако подарки дети все же получат: необходимое количество отправят 3 января.

О ситуации ранее рассказала волонтер центра им. Блохина Виктория Бирюкова. По ее словам, она помогла в организации поздравления для детей от «Модного приговора».

Программа собиралась передать новогодние подарки онкобольным детям, но в мешках оказались лишь пустые коробки.