Нижний Новгород, , 15:08 — REGNUM Сормовский район Нижнего Новгорода занял первое место на прошедшем в Нижегородской области конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере благоустройства и дорожной деятельности», передают местные СМИ 30 декабря.

Нижний Новгород Alexxx Malev

На втором месте расположился Автозаводский район, третье место досталось Приокскому району.

Среди муниципалитетов Нижегородского региона наиболее благоустроенными признали Семеновский городской округ, Первомайск, Тоншаевский муниципальный округ, Сеченовский муниципальный район и Спасский муниципальный район.

Отметим, что районам-победителям полагаются денежные премии, которые их руководство сможет потратить на дальнейшее благоустройство вверенных территорий.

В 2021 году в конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере благоустройства и дорожной деятельности» участвовали 48 районов и городских округов Нижегородской области. Призовой фонд мероприятия составил 22 млн рублей.