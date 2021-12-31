Таллин, , 15:08 — REGNUM С января 2022 года датчик угарного газа нужно будет установить во многих жилых и нежилых помещениях, где ранее его наличие не было обязательным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Спасательного департамента страны.

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Так, если раньше датчик угарного газа был обязателен в жилых помещениях, где газовое оборудование соединено с печной трубой, то с нового года датчик станет обязательным и в домах, где есть твердотопливная печь, плита, камин или котел.

Также датчик угарного газа нужно будет установить и в нежилых помещениях с твердотопливными системами отопления.

«Так как угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, без специального датчика его не распознать. Кроме этого, этот газ очень ядовит - он усыпляет жертву и лишает ее возможности самостоятельно выйти из комнаты», — объяснила нововведения руководитель отдела надзора за безопасностью департаментаТагне Тяхе.

В 2021 году от угарного газа в Эстонии серьезно пострадали по меньшей мере 44 человека, в половине случаев — из-за поломки в отопительной системе или неправильного ее использования.