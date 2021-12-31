Москва, , 15:08 — REGNUM Четыре мешка с пустыми коробками из-под подарков отправила в РОНЦ (Российский онкологический научный центр) имени Блохина программа «Первого канала» «Модный приговор». Об этом 31 декабря сообщила волонтер Виктория Бирюкова на своей странице в соцсети Instagram.

Зияющая пустота Pxhere.com

По словам волонтера, ей предложили поучаствовать в «Модного приговора» на «Первом канале», а затем представители программы предложили передать новогодние подарки онкобольным детям.

Также Бирюкова рассказала, что после поздравления Деда Мороза и Снегурочки больным детям передали четыре мешка подарков, однако в них оказались пустые коробки.

«Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — отметила она и назвала этот инцидент бесчеловечным по отношению к больным детям, борющимся за жизнь.

Кроме того, волонтер указала, что ей все еще поступают жалобы от родителей, дети которых должны были получить подарки и добавила, что в администрации «Модного приговора» не принесли свои извинения за этот инцидент.