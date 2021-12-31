Москва, 31 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Российские специалисты в 2021 году осуществили 25 запусков ракет космического назначения, обеспечив вывод на орбиту 340 спутников. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

(сс)Владислав Ларкин Космодром Восточный

Прошедший год продолжил рекордную серию из 76 успешных пусков российских ракет космического назначения. Предыдущий рекорд из 58 успешных пусков подряд был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

«Показатель надёжности российских ракет космического назначения за пять лет вырос до 97%», — подчеркнули в Роскосмосе.

Среди основных событий 2021 года в госкорпорации выделили запуск модулей «Наука» и «Причал» к Международной космической станции. Стыковка этих модулей с МКС завершила формирование российского сегмента станции.

На полную мощность вышел новый российский космодром «Восточный», обеспечивший пять пусков за год. В следующем году с «Восточного» будет запущена первая за 46 лет отечественная миссия к Луне — «Луна-25».

В уходящем году впервые официально заявлено о создании Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на замену МКС. В 2022 году стартует эскизное проектирование новой станции.

В прошедшем году на орбитальную станцию впервые в истории отправилась профессиональная съёмочная группа. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко провели на МКС 12 дней, в ходе которых сняли эпизоды для игрового фильма «Вызов».

Также в 2021 году состоялся первый запуск на российском космическом корабле сразу двух туристов. Японский бизнесмен Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано совершили полёт на МКС в декабре.