Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM В первый день 2022 года в Петербурге возможен сильный ветер при лёгком морозе, на дорогах будет скользко. Об этом предупредило горожан и гостей Северной столицы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Новогоднее украшение Невского проспекта Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Первого января в Санкт-Петербурге во второй половине дня местами порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 января в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный — ночью слабый, днем умеренный, во второй половине дня порывы до сильного. Температура воздуха в течение первых суток нового года составит −4…−6 градусов. На дорогах сложная обстановка.

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В Ленинградской области 1 января в большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег. Ночью в отдельных район туман, днем местами слабая метель. Ветер ночью западный слабый, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток −1…−6 градусов, местами до минус 9 градусов. На дорогах гололедица.

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