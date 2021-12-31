Печора, Коми, , 14:56 — REGNUM Авария на теплотрассе в Печоре оставила без воды жильцов более 20 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства Коми.

Прорыв трубы

ЧП произошло накануне, 30 декабря. До сих пор установить место прорыва не удалось. В муниципалитете введен режим ЧС.

Совместно с Главой Республики Коми в Печору вылетели начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович, главный федеральный инспектор по Республике Коми Михаил Тырин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Игорь Кузьмичев. В Печору вылетел также глава республики Владимир Уйба.

«В настоящее время проводятся земляные работы по поиску места утечки теплоносителя. Открыта аварийная перемычка между районом тепловых сетей от котельной №3 в сторону котельной №8. Организована подача тепла в 10 жилых домов и госпиталь», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге утром 30 декабря произошёл порыв теплотрассы, в результате чего без водоснабжения остались более 50 домов.