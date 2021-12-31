31 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили последствия, которые ждут мир в случае, если Россия окажется отключена от системы SWIFT.

Артур Савин, , 17:13 — REGNUM Заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT доставит множество проблем другим странам и помешает европейским компаниям, которые активно торгуют с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения об этом 31 декабря в социальной сети Facebook.

SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если посмеют отключить Россию от SWIFT, тогда каким образом большие держатели акций в Газпроме и другие большие российские компании будут получать свои огромные дивиденды? Без SWIFT им придётся летать туда-сюда и лично в руки получать эти дивиденды рублями!» — предполагает Anton M.

Многие пользователи пришли к выводу, что мир сильно встряхнёт в случае, если Россия окажется отключена от системы SWIFT, и каждый из её участников почувствует на себе всю тяжесть последствий такого недальновидного решения.

«Это будет экономическая атомная бомба, ущерба от неё будет много. Все пострадают, если это произойдет. Россия станет ограниченным рынком, инвестиции перестанут поступать в страну, да и действующие на её территории большие игроки уйдут. Надеемся, конечно, что этого не произойдёт», — пишет Giovanni D.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что российская сторона, судя по всему, готова к любому исходу событий и для этого была разработана аналогичная отечественная система.

«Это будет тоже своего рода импортозамещение. Интересно, сколько миллиардов долларов будут требовать за переход на неё, если Россия таки на эту систему перейдёт? Ведь это же будет небесплатное удовольствие!» — указывает Vasilii M.

«Не настолько в России недалёкие власти, чтобы не подстраховаться на случай отключения от чужой финансовой системы. Скорее всего, альтернативная отечественная система давно уже разработана, вот только непонятно пока, удовлетворит ли она все потребности страны», — отмечает Лидия И.

Часть людей полагает, что создание альтернативных систем межбанковских платежей станет для SWIFT началом конца.

«Мир отторгает ненужное. Не стоит играться политикой в вопросах экономики. Можно просто работать, зарабатывать деньги и никому не мешать, но вот такие хирургические операции станут для мировой экономики большой проблемой», — считает Aster N.

Нашлись и те, кто убежден, что в первую очередь от такого отключения пострадают те страны, которые завязаны на поставках полезных ископаемых и энергоресурсов из Российской Федерации.

Газопровод Gazprom.ru

«В случае исключения России из системы SWIFT товарооборот со странами Европейского союза рухнет через сутки-двое. Все страны ЕС торгуют с Россией. Российская Федерация является крупнейшим экспортёром зерна, редкоземельных металлов (из которых, кстати, делают смартфоны), титана, незаменимого металла в авиа и космической промышленности, а про газ я вообще молчу. Нужны ли им такие издержки?» — задаётся вопросом Андрей Р.

Напомним, 30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT доставит множество проблем другим странам и помешает европейским компаниям, которые активно торгуют с Российской Федерацией.